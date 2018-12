Aanleg snelfietsroute Dongen-Tilburg vervroegd

Dat schrijft het Dongense college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De nieuwe route moet deel gaan uitmaken van breed netwerk van snelle fietsroutes in Brabant. De provincie wil dat Brabant uitgroeit de fietsprovincie van Nederland. Zo kwam het programma Fiets in de Versnelling 2016-2020 tot stand waarin het Brabants Snelfietsroutenetwerk is vastgelegd. Dit netwerk bestaat uit 31 routes die geselecteerd zijn op basis van het aantal verwachte toekomstige gebruikers.

Wilhelminakanaal

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de route Dongen-Tilburg pas na 2023 zou worden gerealiseerd. Dat de aanleg vervroegd wordt, heeft te maken met de infrastructurele ontwikkelingen in de gemeenten Tilburg en Oosterhout. In de raadsbrief wordt gesproken over ‘meekoppelkansen’. Zo wordt in Tilburg het Wilhelminakanaal verbreed en wordt tussen Dongen en Oosterhout de nieuwe N629 aangelegd. Daarnaast komen er aanpassingen in de verkeerssituatie in de Oosterhoutse wijk Slotjes-Midden. De bedoeling is dat de snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal wordt doorgetrokken naar Oosterhout.