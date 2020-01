Aanpak autobranden Tilburg blijft prioriteit na verdubbeling aantal incidenten, ‘Vorm van zware criminaliteit’

Toch neemt Weterings de branden zeer serieus. De burgemeester beschouwt elke autobrand waarbij sprake is van brandstichting als een vorm van zware criminaliteit. ,,Het is enorm gevaarlijk voor de omgeving omdat branden kunnen overslaan naar huizen. Daarom is het ook belangrijk dat elke autobrand afzonderlijk geregistreerd en onderzocht wordt”, aldus Weterings.



Van de 101 autobranden in 2019 bleek er in 80 gevallen sprake van brandstichting. CDA-raadslid Marti de Brouwer haalde in zijn vragen aan het college recente uitspraken van een politiechef uit Nijmegen aan. Die stelde dat een groot aantal uitgebrande auto's eerder gebruikt zou zijn bij criminele activiteiten. De autobranden zouden een manier zijn voor criminelen om hun sporen te wissen. Of dat ook in Tilburg het geval is kon burgemeester Weterings niet zeggen, omdat daarover (nog) geen specifieke cijfers beschikbaar zijn.