'Aanpak permanente bewoning Kempenbos in Diessen werkt averechts'

Horeca­nieuws: 'De lange' laat De Lamme Goedzak weer lopen

16:34 Woe 5 mei: Tegen de verhipping in, is de stad weer een bruin café zonder poespas rijker. De Lange Goedzak is de naam waaronder oude glorie aan de Heuvelring herleeft. ,,We hebben er zin in", zegt uitbater Mick van Geene.