Aanpak permanente bewoning parken in Diessen en Baarschot loont

In totaal werden 37 bewoners die in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente ingeschreven stonden op Kempenbos/Duc de Brabant in Diessen aangeschreven. Afhankelijk van hoe lang ze in een recreatiepark wonen, krijgen ze een termijn tot maximaal acht jaar om iets anders te zoeken. Veel van hen zijn inmiddels al vertrokken, zo laat de gemeente weten.

In de tweede fase is een dwangsom opgelegd aan 20 bewoners die niet ingeschreven staan in het BRP, maar wel permanent in een recreatiewoning wonen. Die hebben een termijn van zes maanden gekregen, vergezeld van een dwangsom. Bij bijzondere omstandigheden verlengd het college van B en W die termijn. Dat is in één geval gebeurd.