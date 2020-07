Aanpassen waar nodig, maar verder is Tilburg heel tevreden over de kermis tot nu toe

TILBURG - Maandag, de dag die in Tilburg niet roze mag heten, wordt nog een spannende. Maar over het algemeen is in het gemeentehuis tot nu toe tevredenheid over hoe het gaat op de kermispleinen in de stad. ,,We hopen dat meer steden ons voorbeeld gaan volgen", zegt Rolph Dols, kermiswethouder.