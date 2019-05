Aanranding in Tilburg: vrouw zomaar lastiggevallen, politie zoekt dader

Kopstoot in café op Korte Heuvel in Tilburg: 18-jarige vrouw na vluchtpo­ging aangehou­den

25 mei TILBURG - Een 18-jarige vrouw uit Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden, nadat zij onder meer een kopstoot had uitgedeeld in een café. Dat gebeurde even voor 2.00 uur op de Korte Heuvel. De vrouw probeerde daarna te vluchten en beledigde de agenten die haar wilden aanhouden.