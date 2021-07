Aanrijding tussen twee auto's in Oirschot, bestuurder gewond

Na RAK en T-Huis opent Tilburgse horecaman Mediter­raans zaakje bij de Korte Heuvel: ‘Dit wilde ik al héél lang’

6 juli TILBURG - Na de successen van RAK in de Piushaven en het T-Huis in het Spoorpark opent chefkok Giel van Schaaijk een derde horecazaak in Tilburg: Hooked. Een bar/restaurant waar je Mediterraans kunt eten en borrelen. ,,Ik dacht ‘verrek, eigenlijk is dit een topplek’.”