Drugsge­brui­ker zonder rijbewijs achter stuur in Waalwijk: twee keer op één dag aangehou­den

21:31 WAALWIJK/BREDA - Sommigen leren het nooit. Dat moeten de agenten gedacht hebben die een man uit Waalwijk dinsdag twee keer moesten aanhouden. 's Middags in Waalwijk omdat hij achter het stuur zat terwijl zijn rijbewijs al ingevorderd was en 's avonds in Breda vanwege heling en tanken zonder te betalen.