Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stijgt in een week flink: ‘Waakzaamheid is geboden’

Tijd­perk-Adams aan de Spoordijk is ten einde: ‘Zelf nooit gedacht nog weg te gaan’

19 september Bestaat clubliefde in het amateurvoetbal nog? Piet Adams was daarvan het treffende voorbeeld. Maar ook aan de periode van het boegbeeld van LONGA en later FC Tilburg, dat is ontstaan uit een fusie van onder andere LONGA, is een eind gekomen.