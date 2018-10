Aantal stamceldonoren gestegen, mede door emotionele oproep Laura uit Tilburg

VIDEO Overvaller van woning en apparte­ment in Tilburg in de kraag gevat

21:27 TILBURG - De bewapende man die woensdagavond een woning en appartement in Tilburg overviel, en daarbij twee mannen verwondde, is aangehouden. De politie gaat ervan uit dat de verdachte verantwoordelijk is voor beide overvallen, gepleegd op het Piusplein en in de Piusstraat.