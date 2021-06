Aantal suïcides in Brabant daalt eindelijk weer: Emma Hofstra promoveert op nieuwe preventie-aanpak

De Brabantse suïcidecijfers stemmen al bijna een jaar of twintig treurig. En ook in vergelijking met de rest van het land doet de provincie het slecht. Begin deze eeuw stierven er rond de 230 mensen per jaar aan zelfdoding. Sindsdien is er sprake van een vrijwel constante stijging tot 2017 - het absolute dieptepunt - toen het aantal suïcides was opgelopen tot 365, blijkt uit cijfers van het CBS. Juist in dat jaar ging ook onderzoeker Emma Hofstra van start met haar promotieonderzoek aan de Tilburg University, met medewerking van de universiteit in York. Een onderzoek dat direct in de praktijk werd getoetst.