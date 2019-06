Aanvaring tussen LEV en andere fracties Hilvarenbeek over nieuwe woonvisie

Militairen met hittelet­sel na twee dagen uit ziekenhuis: ijsdoeken op finishlijn vijfkamp in Oirschot hadden geen effect

18:37 OIRSCHOT - De twee hitteslachtoffers van de militaire vijfkamp van dinsdag mochten vandaag pas het ziekenhuis verlaten. De ijsdoeken en emmer met water die de militairen kregen na acht kilometer in de hitte te hebben gerend in Oirschot, hadden geen effect. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit afkoelmiddel niet efficiënt is, maar dat legerbasis Oirschot het wel gebruikt.