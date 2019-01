Aauwmeutenavonden Hilvarenbeek voor een keer 'thuis’ bij de Pezerikken

HILVARENBEEK - De twee Aauwmeutenavonden in Hilvarenbeek vinden dit jaar plaats in de bouwhal van carnavalsstichting de Pezerikken aan de Roodloop. Het is een eenmalige locatie voor het evenement, zo verzekeren de Pezerikken, maar omwonenden zijn er niet gerust op.

Omwonenden van de Roodloop in Hilvarenbeek hebben in een brief aan het college hun verbazing en ongenoegen geuit over de Aauwmeutenavonden in de Pezerikkenhal op 1 en 2 februari. Volgens de bewoners heeft de gemeente in het verleden toegezegd dat de hal van de carnavalsstichting alleen gebruikt mocht worden voor het bouwen van carnavalswagens, maar niet voor feesten. De aankondiging van de twee tonpraotavonden in de bouwhal laten volgens de omwonenden zien dat de gemeente geen rekening houdt met de buurt en dat ‘toezeggingen totaal geen waarde hebben.’

Lees ook Cis d'n Irste nieuwe prins carnaval in het Pezerikkengat Lees meer

Voorzitter Koert Flipsen van de Pezerikken laat weten dat er in het kader van de 44ste editie van de Aauwmeuteavonden voor is gekozen om de carnavalvierders een keer ‘thuis’ in de hal uit te nodigen. ,,Maar de keuze voor de bouwhal komt ook omdat lange tijd onduidelijkheid was over de exploitatie van de nieuwe sporthal in Hilvarenbeek. Wij moeten deze evenementen al in april of mei plannen. Door de hobbelige aanloop naar de opening van de nieuwe sporthal was dat niet mogelijk.”