ABC Olie is 100 jaar en krijgt predicaat Hofleverancier

Oprichter Gerardus van Ierland begon in 1919 in de wijk Loven met de verkoop van kolen. Daarna verhuisde het bedrijf van het Insulindeplein naar de Hazelaarstraat en vervolgens de huidige vestigingslocatie. Ook de naam veranderde een paar keer: van de firma Van Ierland in Algemene Brandstoffen Compagnie Tilburg, daarna in ABC Olie&Kolen en later in ABC Olie. Met inmiddels de vierde generatie aan het roer is ABC Olie een stevige speler in de brandstoffen- en smeermiddelenbranche.