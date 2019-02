Abdellaoui is niet de enige ex-voetballer die op criminelen botst

Hij had geen vast adres, maar verbleef wel heel vaak in Amsterdam, vooral op IJburg. Daar was Yassine Abdellaoui (43) ook al eens in hongerstaking omdat hij overhoop lag met justitie, waarover later meer. Woensdagavond rond half twaalf werd hij er op de George Sliekerkade in zijn been geschoten. Getuigen die meerdere knallen hadden gehoord, zagen hem schreeuwend op straat liggen terwijl twee nog onbekende mannen vluchtten op een scooter.



Abdellaoui speelde tussen 1992 en 2004 als aanvaller voor Willem II, NAC, het Spaanse Rayo Vallecano, NEC en De Graafschap. Nadien raakte hij verwikkeld in een slepende strafzaak over het witwassen van 2,3 miljoen euro en de heling van 38.000 dollar uit xtc-handel. Hij werd verdacht samen met ex-profvoetballer ­Geoffrey Prommayon, die bij eind jaren negentig rechtsback was bij Willem II. In die zaak werd Abdellaoui na elf jaar vrijgesproken door het gerechtshof. Hij hoopte op miljoenen aan schadevergoeding, maar kreeg alleen 8000 euro voor de tijd dat hij vast had ­gezeten (46 dagen in voorarrest).