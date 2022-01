ABN Amro zegt bankrekening van salafistische moskee Tilburg op wegens vage contante stortingen

FIOD doet inval bij moskeeën in Utrecht en Tilburg

De inval die de FIOD vanmorgen deed bij de alFitrah-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht is onderdeel van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek. Vanmorgen werden in totaal 12 locaties in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland doorzocht. Daaronder is de As-Sunnah-moskee in Tilburg. Een vader en twee zoons zijn als hoofdverdachte aangemerkt.

