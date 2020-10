Abseilen Spoorpark: eerst de Kempentoren, dan de Alpen

Voor het excellentieprogramma van zijn een aantal leerlingen uitgekozen om volgend jaar een week lang in de zomer vrijwilligerswerk te doen in de Alpen. ,,We willen hiermee de emotionele en mentale weerbaarheid van de leerlingen op de proef stellen”, zegt docent Bas van Erve. ,,We hopen ook dat ze hun grenzen verleggen.’’



Grenzen verleggen is dus een van de doelen, student Noah Maas licht toe dat dat wat hem betreft al gelukt is. ,,Vanaf de tweede ring ongeveer, vanaf daar heb ik echt last van hoogtevrees. Maar het is gelukt. Ik vond het doodeng, vooral bovenaan staan en over de reling klimmen. Achteraf ben ik wel echt blij dat ik het gedaan heb.’’