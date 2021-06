Absurdistische ‘close harmony’ op een tennisbaan in Tilburg-Noord

TILBURG - Kun je een uur lang praten over een tennisbal? Makkelijk, zo bewijst ‘TAL’ van BOG en Zuidelijk Toneel, een muzikale voorstelling over taal op een tennisbaan. Zaterdagavond was de première bij tennisclub Quirijn in Tilburg. Zondag 13 juni is de voorstelling nog twee keer te zien.

Een tennisbal, doorgaans sta je er niet heel lang bij stil. Maar na de voorstelling TAL van Het Nederlands/Vlaamse BOG en Het Zuidelijk Toneel (HZT) uit Tilburg ga je heel anders naar zo’n ding kijken. De bal wordt in de voorstelling ruim een uur lang ingezet als metafoor om een balletje op te gooien over taal. Op een tennisbaan, die van RTV Quirijn in Tilburg-Noord, met tien acteurs in wit tennistenue. Omdat het buiten moest, en omdat het hier mocht, en omdat er binnen de lijnen van de tennisbaan ook allemaal door mensen bedachte regels gelden, net als bij taal.

BOG, met onder meer de Nederlander Benjamin Moen, is bekend van Under Pressure, over de stress van theatermakers, en het hilarische KID, waarin letterlijk een muur werd opgetrokken tussen de kinderen en volwassenen in het publiek.

Angstzweet

Het eveneens uitdagende TAL zou eigenlijk vorig jaar in première tijdens op het Holland Festival in Amsterdam, maar BOG had geen zin in ‘digi-theater’, wel in theater met publiek dat niet op mute kan en waarbij het angstzweet voelbaar is.

Een jaar wachten bleek een goede keuze. Op de Tilburgse tennisbaan kon je niet alleen het zweet van de spelers ruiken, maar ook de omgevingsfactoren – zon, schaduw, vogels en tennisgeluiden – voegde een extra element toe. Het tennisgeluid van de bijbanen kwam van figuranten, waaronder Piet Menu, de Vlaamse artistiek directeur van HZT.

Volledig scherm De cast van ‘TAL’ op de tennisbaan van RTV Quirijn © Jan Rymenants

Repetitieve oerklanken

En wat deden de acteurs op het center court? In een talig en muzikaal klankenspel met de tennisbal als middelpunt werden absurdistische sketches en composities opgevoerd. De ene keer klinkt dat als een experimenteel gospel- of musicalkoor, dan weer als een dadaïstische ‘close harmony’-groep die repetitieve oerklanken uitstoot. Dit alles verpakt in een strakke choreografie.

Het leukst wordt het als hier ook nog wat lekkere electro-klanken onder worden gezet en een straffe beat, die de Vlaamse muzikant Jens Bouttery live produceert met zijn voet.

Quote Verrek, weer een dubbele fout! Piet Menu, artistiek leider Zuidelijk Toneel

Miscommunicatie

BOG speelt niet alleen met de Nederlandse taal, maar ook met Arabisch, Frans, Russisch, Papiaments en Portugees, de weerslag van de biculturele achtergrond van de spelers.

Taal mag dan het belangrijkste instrument van de mens zijn, miscommunicatie ligt constant op de loer, zo is de boodschap. Tegen het einde wil een van de spelers – Lisa Verbelen – nog iets zeggen, maar niemand van haar tennisclub heeft daar nog enige behoefte aan. ,,Okay, doen we geen woorden meer? Zijn we gestopt met praten?”, zegt ze gefrustreerd, terwijl de rest zachtjes zingend en in zichzelf gekeerd over de baan doolt en het publiek in trance brengt.

,,Verrek, weer een dubbele fout!”, roept Piet Menu ineens vanaf de andere baan, en zet het publiek weer met beide benen op de grond. ,,Is iedereen er nog?”, vraagt Verbelen aan de toeschouwers. ,,Zijn er nog vragen?”

Gezien: ‘TAL’ van BOG en Het Zuidelijk Toneel (regie: Suze Milius), zaterdag 12 juni 1930u, Tennisvereniging Quirijn Tilburg. Nog te zien zondag 13 juni om 15u en 19.30u. Kaarten via Nieuwe Vorst.