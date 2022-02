Abt over 199 trappistenkloosters: het offer van Bernardus Peeters

Albert Pirenne, de pastoor van Goirle die trappist van Koningshoe­ven werd, is 87 jaar oud overleden

GOIRLE - ,,Als pastoor is het toch de diepste voldoening om de mensen nabij te mogen zijn in hun vreugde en hun verdriet", sprak Albert Pirenne toen hij in 1995 zijn veertigjarig priesterjubileum vierde. Hij ging toen nog voor in de Sint-Jan van Goirle, maar woensdag stierf hij op 87-jarige leeftijd als broeder Christian in de trappistenabdij van Koningshoeven.

7 maart