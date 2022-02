Abt van Koningshoeven gaat voortaan over alle trappisten wereldwijd: Bernardus Peeters nu generaal-abt

UPDATE Schrik zit er bij Oisterwijk en Hilvaren­beek goed in nu er een streep gaat door de leiding­taks

OISTERWIJK/HILVARENBEEK - Er zit goud in de grond, dachten Oisterwijk en Hilvarenbeek jaar in jaar uit. Niet dus: de rechter haalt een streep door het heffen van precariobelasting op de stroomkabels van Enexis. Wat dat betekent voor de gemeentebegroting én de lastendruk voor de inwoners, is nog niet te overzien.

10:56