Accu veroorzaakt brand in Tilburgse flat, bewoner naar ziekenhuis

Oud-raads­lid Bart van de Camp (SP) onver­wachts overleden

2 augustus TILBURG - Tilburger Bart van de Camp, het gezicht van de SP in Tilburg, is onverwachts overleden. Van de Camp was dertien jaar raadslid, maar ook zeer actief binnen de partij. Zo was hij onder meer bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de Tilburgse afdeling.