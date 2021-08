Aces en smashes in het Spoorpark: eredivisie beachvolleybal doet Tilburg aan

Het lukt beachvolleyballers Raisa Schoon en Katja Stam zaterdagmiddag Nederlandse tijd net niet om in Tokio de achtste finales van de Olympische Spelen te behalen. Moeder Debora Schoon-Kadijk, zelf ook actief op twee edities van de Spelen, volgde de wedstrijden van haar dochter op het beachvolleyveld in Tilburg via haar mobiele telefoon en staat even later alweer te kijken bij een van de teams die ze coacht, het duo Lynn van Mill en Jill Weeda. ,,Een heel jong team”, legt ze uit. ,,Het leeftijdsverschil in de eredivisie is groot.”

,,Yeees! Mooi!”, klinkt het bij het talentvolle duo na een ace, en een spelsituatie later: ,,Laat hun de foutjes maken.” Schoon-Kadijk heeft haar thuisbasis bij het opleidingscentrum in Werkendam. ,,Het klinkt arrogant, maar dat is mooiste locatie van Nederland, dat zegt iedereen”, zegt Rene van der Giessen, die daar voorzitter is en naast Schoon-Kadijk staat. Maar het Tilburgse zand valt ook zeker in de smaak. ,,Een indrukwekkende locatie, die in combinatie met de fitness en het clubhuis mooi is aangelegd”, zegt Schoon-Kadijk. ,,We komen zelfs met de eredivisie ook op knollenvelden.”

Warm houden

Op de vier velden van Beach Tilburg werd zaterdag en zondag bij zowel de dames als heren een speelronde in de eredivisie afgewerkt. Voor het clubhuis bekijken Rorik Vesters en Thijs Princen het tafereel met een biertje in de hand. Beiden zijn in de zaal op hoog niveau actief voor Volley Tilburg. ,,Een gezellige zaterdag, er doen de nodige bekenden voor ons mee”, zegt Princen. ,,In de zomerperiode doen we zelf ook aan beachvolleybal, lekker buiten spelen”, vult Vesters aan.

Volledig scherm Beach Tilburg Spoorpark Tilburg Beach Tilburg is blij dat Eredivisie Beach Volleybal competitie twee dagen lang in het Spoorpark was te bewonderen © Jan van Eijndhoven

,,Elf en acht jaar geleden hadden we ook al eredivisie beachvolleybal in Tilburg, maar voor mij is het een droom geweest om het zo neer te zetten, met een nieuwe locatie die nu helemaal in bedrijf is”, zegt Bart Spijkers van Beach Tilburg. ,,Dan is een bezoek van de eredivisie de kers op de taart. Zo vieren we ons vijftienjarig jubileum, maar kunnen we ook aan leden laten zien wat het niveau is waar ze naar toe kunnen, hopelijk inspireert dit talenten die zien: daar kunnen we naar toe werken. In het verleden hebben we meer leden op hoog niveau gehad, dat willen we warm houden.”

De publieke belangstelling viel -net als het weer op zondag- wat tegen voor Spijkers. ,,Maar beachvolleybal gaat ook in de regen door.” De speelronde van de eredivisie zou eigenlijk in mei plaatsvinden, maar werd vanwege corona verplaatst. Het is de bedoeling dat de eredivisie beachvolleybal ook volgend jaar Tilburg aandoet. De aanvraag daarvoor loopt bij de gemeente.

