Acht jaar wachten op sociale huurwoning? Hardnekkig fabeltje!

Inloop­avond over spoorzone Rijen: vernieuwd stationsge­bied moet gemeente aantrekke­lijk maken

6:35 RIJEN - Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen worden 13 februari via een inloopavond geïnformeerd over de plannen die er zijn met het stationsgebied in Rijen. Ook kunnen ze hun mening geven over de zogeheten gebiedsvisie voor het gebied, die de opmaat vormt tot een nieuw bestemmingsplan.