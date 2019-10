Acht Tilburgse jongens (15-22 jaar) doen zich voor als jonge vrouwen en beroven mannen tijdens nepdate

Wisselende samenstelling

Na deze ‘date’ liepen de jongens tegen de lamp. Mogelijk via anderen waarschuwde het slachtoffer de politie. Nadat ze waren weggerend, werden drie van de zes opgepakt op de Spoorlaan. In het politieonderzoek daarna kwam de rest van de groep in beeld. Onder de opgepakte jongeren is ook één van de drie die in april werden aangehouden.

Slachtoffer niet vervolgd

De 57-jarige man die dacht af te spreken met het 15-jarige meisje is volgens de politie niet strafbaar. In het nepprofiel stond eerst dat ze 19 jaar oud was, maar later deden de jongens achter haar profiel alsof ze 15 was. Omdat er helemaal geen meisje in het spel bleek, is de man niets aan te rekenen, aldus een politiewoordvoerder. Hij wijst erop dat koffiedrinken met een minderjarige ook mag. Dat verandert pas als er sprake is van een seksuele relatie.