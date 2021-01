Acht verdachten aangehouden in groot drugsonderzoek in en om Tilburg

In een woning aan het Korvelplein hield de politie een man en vrouw uit Tilburg, beiden 25 jaar oud, aan, plus een 46-jarige man uit Den Haag, een 61-jarige man uit Utrecht, een 46-jarige man uit Utrecht en een 55-jarige man uit Tilburg. De politie was naar de woning gekomen, omdat ze informatie had dat in een woning een flinke partij drugs zou liggen. Dat bleek niet het geval te zijn.

Vier kilo wiet

Het onderzoek werd voortgezet en op de Coba Pulskenslaan werd een auto aan de kant gezet waarin twee mensen zaten die kort daarvoor op het Korvelplein waren. In de auto zaten een 20-jarige man uit Tilburg en een 24-jarige man uit Rijen. Ze hadden 4 kilo wiet bij. Dat is in beslag genomen. '

De politie deed onderzoek in twee woningen in Tilburg en in een woning in Rijen. Alle verdachten zijn meegenomen naar het politie en zitten nog vast. Het onderzoek loopt nog.