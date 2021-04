‘Acht windmolens doodsteek voor Beekse Bergen én slecht voor giraffen en andere dieren’

Safari Resort op Beekse Bergen gaat fors uitbreiden met 120 familieka­mers en een nieuwe savanne

2 april HILVARENBEEK - Beekse Bergen gaat het Safari Resort uitbreiden met vijftien appartementengebouwen met elk acht familiekamers. Dat is een uitbreiding van 120 verblijven die om een savanne met wilde dieren worden gebouwd. Daar is een investering mee gemoeid van 25 miljoen euro. Eigenaar Libéma van het safaripark in Hilvarenbeek hoopt de eerste gasten in 2023 te ontvangen.