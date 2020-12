Achteraf schaamt Fared zich: ‘Ik ben een hele lieve jongen, behalve als ik drink’

Video Tilburgse kroegen verkopen hun oude spullen: ‘Alle eyecat­chers waren meteen weg’

28 november TILBURG - Van biermatten tot barkrukken en van lampen tot schenktuiten. Zaterdagmiddag verkochten kroegen op de Korte Heuvel allerlei oude kroegmaterialen. ,,We hebben nu tijdens de tweede golf wéér de tijd gehad om op te ruimen en hadden veel spullen voor de tweede keer in onze handen”, vertelt eigenaar van Polly Maggoo en Café Bakker Jaap van Ham. ,,We kunnen ze weggooien, maar ook ze net zo goed proberen te verkopen.” Ook Café de Slijterij, Live Music Bar en Gember en Sereh doen mee met de ‘garage sale’.