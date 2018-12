Achtergelaten hond geliefd bij potentiële nieuwe baasjes: ‘Veel mensen bellen voor adoptie’

UPDATE Beheerder van Den Boogaard in Moergestel stapt binnen het jaar al op

13:51 MOERGESTEL - Lars Wessels, die begin dit jaar aantrad als beheerder van Den Boogaard in Moergestel, houdt het weer voor gezien. Zijn opvolger is al bekend. Roy Klomp gaat na 1 februari over het beheer van het Moergestelse gemeenschapshuis. Klomp werkt al negen jaar voor Tiliander en Den Boogaard. Hij was tot dusverre de man van de techniek.