Achtervolging met meerdere politiewagens door Tilburg, bestuurder ontkomt

VIDEO Auto gelanceerd en belandt tientallen meters verder in grasveld

2 juli TILBURG - Hulpdiensten rukten vrijdagavond rond 21.30 uur massaal uit voor een incident op de snelweg bij Tilburg. Een automobilist zag vermoedelijk de afslag Tilburg Noord op de A65 bij Berkel-Enschot over het hoofd, waardoor deze door een zandheuvel een weiland in werd gelanceerd. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg afgevoerd.