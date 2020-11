Achttienjarigen aan de bak in het Paleis, al 40 initiatieven voor P(a)lace to be

Na 30 jaar een mooi slotstuk aan wielerriva­li­teit Reintje Groenen­daal en Henk Baars

4 november HILVARENBEEK - De tweestrijd tussen Reintje Groenendaal en Henk Baars, die dertig jaar terug vaak duelleerden om de winst bij het veldrijden, krijgt een mooi slot. Niemand anders dan Baars zijn grootste tegenstrever van destijds, gaat hem de nieuwe uitgave van Hers en Geens dur Diessen uitreiken. Henk zijn verhaal is het hoofdartikel in de 28-ste editie van dit blad.