Actief Zorg neemt taken failliet Boeijend Huys over

UPDATE Man aangehou­den na vondst 3600 xtc-pil­len in Hilvaren­beek, woning zes maanden op slot

17:07 HILVARENBEEK - Een woning in de Hilverstraat in Hilvarenbeek gaat voor zes maanden op slot. Dat heeft burgemeester Harrie Nuijten besloten nadat er in juli 3600 xtc-pillen in de woning werden aangetroffen. De bewoner is dinsdag aangehouden in verband met de vondst.