Actrice Christanne de Bruijn keert als Amélie terug in Tilburg: ‘Bij elke auditie moet ik me opnieuw bewijzen’

Video Onderzoek naar sterfgeval in Tilburgs apparte­ment, vorig jaar ook dode in zelfde woning

23 oktober TILBURG - In een woning op de vijftiende verdieping van de Mozartflat in Tilburg is dinsdag een dode gevonden. De politie keerde vrijdagavond terug naar de woning om uitgebreid sporenonderzoek te doen. In december vorig jaar werd in dezelfde woning ook een dode gevonden.