Ad de Kroon tijdelijk gemeentesecretaris Loon op Zand

Politie Tilburg neemt auto in beslag in onderzoek naar internatio­na­le drugshan­del

14:09 WAALWIJK/TILBURG - De politie heeft donderdag een auto in beslag genomen die een link zou hebben met het schietincident aan de Van Mierisstraat in Tilburg. Het onderzoek door een team van tien rechercheurs naar de drie schietpartijen zijn nog in volle gang. Onderzocht wordt of ze te maken hebben met internationale drugshandel.