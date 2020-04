Ad en Ankie Waijers geridderd met een videobelletje, ‘Hé, is dat niet de burgemeester?’

Het is vrijdagochtend even voor 10.30 uur als Ad en Ankie Waijers achter hun laptop kruipen. Het is tijd voor een gesprek over maatregelen, nu de gevolgen van de coronacrisis ook in Kenia steeds groter worden. Al 18 jaar zorgt het Tilburgse echtpaar voor financiële en materiële steun voor onderwijsprojecten in de regio Chepchoina in Kenia. Ad Waijers reist met grote regelmaat af naar Kenia om de projecten in goede banen te leiden.