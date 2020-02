Ad Mallens weg bij Eetkaffee Mozes in Goirle

Mallens, 62 jaar oud, wilde op jonge leeftijd al de horeca in maar het was er nooit van gekomen. De voormalig directeur van Taxi Walsmits in Goirle greep zijn kans toen in 2009 de mogelijkheid zich voor deed om in het pand aan de Hovel een bruin café te beginnen. Samen met zijn compagnon René Schellekens, die wel ervaring had in de horeca, werden plannen gesmeed. Een bruin café met de mogelijkheid om een hapje te eten was het eerste idee.. In 2006 werd ook de ruimte naast het Eetkaffee gehuurd van woonstichting Leijstromen.