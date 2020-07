Ad van Gorp stopt na kwarteeuw met groen licht geven bij Willem II: ‘Maar een wedstrijd heb ik nooit gezien’

‘Koel Tilburg’: klimaatac­ties gaan in de versnel­ling

16 juli TILBURG - Hittestress en hoosbuien, het is nog maar enkele weken geleden dat Tilburg er flink last van had. En het komt alsmaar vaker voor. ,,De kans op extreem weer is in vijf jaar verdubbeld”, aldus René Voets, directeur van Interpolis Bedrijven. ,,Dus ook de kans op schade, in openbaar gebied en bij de mensen thuis.”