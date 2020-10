Adrenalinekick in de keuken, chefkok Hans Verhoeven: 'Koken is topsport'

Mooi is dat, in zijn vrije tijd vlamt 'ie met zijn Ducati-motor over het asfalt van het circuit. 270 of 280 kilometer per uur aantikkend. ,,Voor de adrenaline", glimlacht kok Hans Verhoeven. Samen met zijn vrouw Angela bestiert hij Kok Verhoeven, de zaak die sinds 2007 aan het NS-Plein zetelt. Links van de ingang een restaurant, op rechts een brasserij.



Het is adrenaline die je net zo goed in de keuken kunt vinden. Zo'n avond dat je in de agenda kijkt en ziet dat alle tafeltjes bezet zijn.



,,Dan krijg je een kick. Want dat is ook topsport. Om zeven uur komen de eerste bonnen binnen, om tien uur moet het laatste hoofdgerecht door. In die tijd ben je een voetbalwedstrijd aan het spelen op hoog niveau. Dan tap je op het eind een bladje bier voor de keuken, trots als je bent op iedereen. Ondanks de druk heb je het dan toch weer geflikt."