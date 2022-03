Adri's huis kleurt blauw-geel: Oekraïense Natasja, Valeria en Kira zijn veilig in Biezenmortel

Moeder Valeria doet haar handen over haar oren en duikt wat ineen. Ze doet voor hoe haar dochtertje Kira zich gedroeg toen ze onlangs in Biezenmortel voor het eerst een vliegtuig in de lucht zag. ,,We hebben gezegd dat ze niet bang hoefde te zijn. Hier gooien de vliegtuigen geen bommen, zoals in Oekraïne. Hier is het veilig.”