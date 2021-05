Adri zag in Tilburg een Joodse familie zijn straat uit wandelen, de gaskamer tegemoet

NIEUWE VERSIE Moergestel struikelt over de naam van kleine Robert, zijn vader, zijn moeder, zijn broer en zijn zussen

11 maart MOERGESTEL - Ze trokken rond om vermaak te bieden, maar eindigden in Duitse gaskamers. Niets bleef er over van de variétéfamilie Busnac-Frankenhuis. Maar nu liggen hun struikelstenen in het stratenpatroon van Moergestel.