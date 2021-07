Adriaan koopt nog snel voor het verbod dertigduizend plastic rietjes op: ‘Ik kan zonder dit zwarte goud niet eten’

‘Domme actie’ met molotov­cock­tail in Udenhout levert celstraf op

9:14 UDENHOUT - ,,Zullen we de boel in de hens steken?’’, vroeg de hoofdverdachte aan zijn maatje. Zo gezegd zo gedaan. Met een molotov-cocktail ging in Udenhout een auto in vlammen op. Een van de twee verdachte kreeg een cel- en taakstraf, de ander komt weg met alleen een taakstraf.