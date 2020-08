Advies gemeente Tilburg: vermijd contact water Noorderplas en Lange Jan, er zit blauwalg in

LOPEN LANGS WATERLOPEN Poppelsche Leij: de landsgrens die langzaam aanzwelt in de richting van Goirle

10:02 Ze beginnen als onbeduidende slootjes. Maar op hun reis richting de Maas worden de waterlopen in Midden-Brabant toch echte beken. Zoals de Poppelsche Leij, voor een groot deel gemarkeerd door grenspalen. We volgen de stroom vanuit Baarle-Nassau naar Goirle, merendeels lopend over Belgisch grondgebied.