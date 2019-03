Advies: mijd Ringbaan West Tilburg

Met alle wegafsluitingen in de stad kon het er nog net bij. Op de kruising Ringbaan-West-Hart van Brabantlaan-Cobbenhagenlaan ramde een automobilist in de nacht van donderdag op vrijdag een verkeersinstallatie. Gevolg: de verkeerslichten op waarschijnlijk Tilburgs drukste kruising zijn tot zeker woensdagavond buiten dienst. ,,De binnenstad is via de Ringbaan Zuid en Oost goed bereikbaar", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Op de bewuste kruising wordt et verkeer nu 24 uur per dag door ploegen van acht verkeersregelaars in banen geleid. Zaterdagochtend is de drukte te overzien, in de vrijdagspits stropte het autoverkeer soms op van de snelweg tot aan het kruispunt. ,,Het verloopt nu redelijk soepel", aldus een van de regelaars. ,,We proberen bussen zoveel mogelijk door te laten om de dienstregeling niet te verstoren.”

Afhankelijk van leverancier

De gemeente houdt de situatie steeds in de gaten om te zien of extra verkeersmaatregelen nodig zijn. ,,We hebben contact met de leverancier om zo snel mogelijk een nieuwe kast te leveren”, aldus een woordvoerder. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de situatie donderdag weer normaal is.