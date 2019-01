Advocaat: ‘Rechtbank mag zwaarbedreigde Alain S. geen celstraf in EBI opleggen’

BADHOEVEDORP/TILBURG - Als zelfs justitie het onwenselijk vindt dat de criminele spijtoptant Alain S. uit Tilburg in een gewone gevangenis komt te zitten, moet de rechtbank hem helemáál geen celstraf opleggen. Want een plaatsje op de EBI in Vught of in een ander zwaar beperkend regime, zou ‘volstrekt onrechtvaardig’ zijn.