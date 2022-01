Advocaat van kinderen vermoorde Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel: ‘Wat voor vader doet zoiets?’

S. heeft de beschuldiging altijd ontkend. Hij werd in 2018 door het hof in Den Bosch veroordeeld tot twintig jaar cel. De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak en bepaalde dat het hof in Den Haag de zaak opnieuw moest doen. Volgens de Hoge Raad moet er beter worden gemotiveerd of en zo ja hoezeer S. in 2014 in het Spaanse Marbella door undercoveragenten werd verleid tot een moordbekentenis. S. dacht dat hij een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf zou krijgen als hij zou bekennen. Deze tactiek van de politie staat bekend als de Mr. Big-methode.