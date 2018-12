Advocaten: ‘De ondermijning van Brabant is een pr-verhaal’

Kick Out Zwart Piet beklaagt zich bij Tilburg en zeven andere gemeenten

28 december TILBURG - Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zich bij de burgemeesters van acht gemeenten formeel beklaagd over het inperken, afbreken of verbieden van anti-zwartepietdemonstraties. Een van die gemeenten is Tilburg. Activisten van KOZP waren in het weekend van 17 en 18 november verspreid over het land op de been om tegen zwarte piet te demonstreren. Volgens de actiegroep hebben burgemeesters en politie ,,op grote schaal gefaald om het demonstratierecht te beschermen.”