Advocaten hebben chroom-6-vergoedingen op de korrel

Video Trappers vindt trofee onder een laagje stof

7:40 De ijshockeyers van Tilburg Trappers kunnen vanavond kampioen worden van de Oberliga Nord. Als ze in reguliere speeltijd winnen van Preussen Berlin, zijn ze in het restant van de competitie niet meer te achterhalen. Maar dat is nog geen reden voor een groot feest in de Tilburgse ijshal, want de echte prijs is pas eind april te verdienen.