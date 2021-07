Advocaten ontlopen claim wegens plagiaat van reclamemaker: Goed Beter Berte(ns)

video Auto rijdt van Mid­den-Brabantweg in sloot bij Loon op Zand

7 juli LOON OP ZAND - Op de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand is woensdagavond rond 21.00 uur een auto in de sloot gereden. De drie inzittenden raakten lichtgewond. De vermoedelijke bestuurder is opgepakt.