Afgesloten overweg Berkel-Enschot lijkt kerstbomen kopers niet te weerhouden

BERKEL-ENSCHOT - Kees Robben van groencentrum De Hemeltjes in Berkel-Enschot begon dit weekend aan de kerstbomenverkoop. Maar makkelijk bereikbaar is hij niet.

Sinds begin deze week is de overweg aan de Raadhuisstraat, pal voor het bedrijf van Robben, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bij die sluiting heeft hij zich inmiddels neergelegd, maar de afspraak met de gemeente Tilburg was dat de sluiting pas na de piek in de kerstbomenverkoop zou zijn. Dat de sluiting eerder was, accepteerde Robben niet zonder slag of stoot.

,,Ik ben daar boos over geweest, maar het is nu toch zo. Dan maken we er maar het beste van.” In een gesprek met de wethouder is afgesproken dat er verkeersregelaars staan die klanten de omleidingsroute wijzen. Druk hebben ze het nog niet: ,,We zijn ook een weekje te vroeg, maar de gemeente wilde graag dat we blijven. Maar de mensen die nu al voor een kerstboom komen, weten zelf de weg wel.” zegt één van hen.

Hoewel het volgend weekend pas echt druk zal zijn, heeft Robben dit weekend al volop aanloop. ,,Vroeger begonnen we met de verkoop echt pa na Sinterklaas, maar mensen willen toch nu al een boom.” Maar er zijn meer trends: ,,De blauwspar verkoop ik steeds minder, Nordmannen des te meer. Die importeer ik vanuit Denemarken en Noord-Duitsland. De blauwsparren kweek ik zelf. En dan mogen klanten hun boom zelf uitzoeken op het land als ze dat willen.”

Omweg

De heer en mevrouw Janssen uit Berkel-Enschot komen al jaren naar Robben voor een kerstboom. Dus ook dit jaar, maar met een flinke omweg. Ze stonden, net als vele anderen, voor een gesloten overweg. Meneer: ,,Ik had er niet aan gedacht tot ik er voor stond.” Toch is het geen reden om elders een boom te halen. ,,Hier kun je de boom nog op het land uitzoeken en meteen meenemen.”, zegt mevrouw met een bloempot van thuis in haar hand, terwijl de uitgezochte boom uitgestoken wordt. Celeste uit Tilburg wist niet dat de overweg dicht was: ,,Ik kom vanaf de andere kant, dus hoef daar ook niet te zijn.”

