Aforisme van Antony Kok op dak in de Spoorzone. Vijftig meter lang

V.A.N. Het zijn drie letters van een tekst van Antony Kok (1882-1969): ‘De wereld van heden raast door in dada’s voetspoor’. Het is de bedoeling dat dit aforisme over een lengte van vijftig meter op het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone wordt bevestigd. Aan de zuidkant. In 2021, mogelijk 2020 is de tekst te lezen vanuit de passerende treinen en ook door mensen die uit de fietstunnel komen en richting café RAW of het Ontdekstation gaan. Een aforisme is een korte, bondige uitspraak, vaak absurd.