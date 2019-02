Afronding woon-/zorgwijk Jozefpark: fors maar bescheiden

Willem II: al eerder ‘dubbel’ tegen AZ

6:35 Het is niet de eerste keer dat Willem II binnen een paar dagen in competitie en beker dezelfde tegenstander ontmoet. In 1996-1997 was er zelfs al eens een dubbel tegen AZ. Na een gelijkspel thuis in de competitie won Willem II toen in Alkmaar het bekerduel.